GRAFFIGNANO - Il gruppo consiliare di minoranza “Prospettiva comune” esprime forte preoccupazione per lo stato di incuria e abbandono in cui versa il territorio, a causa del mancato sfalcio dell’erba in numerose aree pubbliche del comune.

«È sotto gli occhi di tutti - si legge nella nota - la situazione di degrado che coinvolge parchi, marciapiedi, aiuole e spazi adiacenti a scuole e impianti sportivi, dove l’erba incolta ha ormai superato livelli accettabili, creando disagi ai cittadini e rischi per la sicurezza, in particolare per bambini e persone anziane e in alcuni punti per la viabilità. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei residenti, l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto a realizzare un piano di manutenzione del verde adeguato e tempestivo. Riteniamo che questo rappresenti l’ennesima dimostrazione di una gestione disattenta e poco sensibile ai bisogni quotidiani della comunità». Il gruppo Prospettiva comune, a corredo, della nota, ha inviato alcune immagine fotografiche «scattate nei giorni scorsi, che testimoniano in modo evidente lo stato attuale delle aree pubbliche, nella speranza che possano servire a stimolare un intervento immediato».

«Il nostro gruppo continuerà a vigilare sull’operato dell’amministrazione e a dar voce alle legittime istanze dei cittadini, sollecitando un cambio di passo che riporti decoro e vivibilità nel nostro paese», conclude il gruppo consiliare di minoranza Prospettiva Comune.

