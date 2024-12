CIVITAVECCHIA – «Io sono pronto a chiudere col carbone. È aperta un’interlocuzione con Enel, che è la proprietaria delle grandi centrali di Civitavecchia e Brindisi». Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del suo intervento al Global Energy Transition Congress & Exhibition 2024 a Milano.

«Quando dico immediato vuol dire che ne ho parlato ieri e ne parlerò probabilmente stasera – ha proseguito il Ministro – poi dovremmo trovare la via d’uscita, con interventi a livello locale, con percorsi per il personale dipendente delle centrali a carbone, gli interventi a favore di quello che è l’indotto su quei territori. Tutto questo – ha assicurato – è elemento di discussione proprio in questo momento».