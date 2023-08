CIVITAVECCHIA – «La nostra sfida sulla decarbonizzazione prevede con l’attuale piano nazionale trasmesso alla Ue e al 2030 di ribaltare la situazione attuale in cui abbiamo 2/3 prodotto da energia fossile e 1/3 con rinnovabile principalmente oggi idroelettrico. E di arrivarci con meno carbone». Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin durante una conferenza stampa al Meeting di Cl a Rimini. «Oggi potremmo essere quasi nelle condizioni di cessare l’uso del carbone - ha spiegato - però non c’e una una garanzia internazionale per poter fare questo tipo di scelte. Il quadro geopolitico e instabile. Siamo alla riduzione al minimo, ma non si poteva spegnere le centrali di Civitavecchia e Brindisi».

