«Dopo la splendida campagna elettorale che l’ha vista vincente, un’altra grande soddisfazione per Antonella Sberna e Fratelli d’Italia. Lo straordinario riconoscimento europeo dimostra che avevamo individuato in lei la rappresentante giusta: la Tuscia è in Europa con uno degli amministratori migliori per competenze, capacità e preparazione, e saprà difendere e tutelare al meglio le istanze del Viterbese. Auguriamo ad Antonella Sberna, neo vicepresidente del Parlamento europeo, ogni bene nell’interesse europeo e in quello del nostro territorio». Lo dichiara in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri.

