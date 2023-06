SORIANO NEL CIMINO - Il consiglio comunale è convocato per le ore 18 del giorno 16 giugno in seduta ordinaria presso la sala consiliare della casa comunale in piazza Umberto I, 12.

Lo annuncia l’amministrazione, ricordando che l’assise comunale può essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube istituzionale.

E’ sempre il Comune a ricordare che i cittadini possono assistere alle sedute da casa, guardando tutto dal computer, smartphone o tablet.

Attraverso questo sistema, basta semplicemente collegarsi al canale You Tube o al sito del Comune sezione “Servizi On line” – Streaming Consiglio Comunale, senza bisogno di scaricare alcun programma o chiedere autorizzazioni di accesso.

All’ordine del giorno, spiega l’amministrazione comunale, ci saranno la surroga del consigliere comunale dimissionario; la convenzione di segreteria tra i Comuni di Soriano nel Cimino e Montelibretti; l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2022; e, infine, la ratificazione del rendiconto della gestione esercizio 2022.

Di Seguito il link per seguire la diretta: https://comune.sorianonelcimino.vt.it/16-giugno-2023.../...

