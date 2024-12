GALLESE - Matteo Salvini indossala felpa di Gallese. «Ancora una volta il vicepremier e leader della Lega ha indossato volentieri un accessorio della città di Gallese apprezzandone notevolmente la fattura. Dopo aver portato con fiero entusiasmo la sciarpa del Gallese United durante la partita di Coppa Milan Tottenham delle scorso anno a San Siro , stavolta il leader della Lega si è trovato molto a proprio agio con la classica felpa azzurra». Lo riferisce, con tanto di foto. il consigliere Edoardo Ciocchetti, che ha donato la felpa a Salvini. Non è la prima volta che Ciocchetti omaggia il leader della Lega con «innumerevoli accessori con il brand del suo paese (tra l’altro molto apprezzati da Salvini)». Salvini - prosegue Ciocchetti – ha trovato particolarmente comoda e di un bellissimo colore la felpa con la tipica scritta Made in Gallese, tanto che ha promesso di indossarla nelle prossime occasioni. In più Matteo Salvini ha potuto assaggiare le famose praline di nocciola di Gallese, una prelibatezza culinaria che ha conquistato i palati di tutti i vertici della Lega».

