CERVETERI - Valutare l'istituzione entro la fine del 2023, di "parcheggi rosa" riservati a donne in stato di gravidanza e a genitori con prole fino ai 24 mesi. È questa la mozione presentata su proposta del consigliere FdI, Luigino Bucchi e sottoscritta dai consiglieri Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Annalisa Belardinelli, Vilma Pavin, Giovanni Moscherini, Luca Piergentili, Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti.

«La loro istituzione come evidenziato nella mozione presentata, - ha detto il consigliere Bucchi - costituirebbe un grande contributo sociale per le donne conducenti di autoveicoli che si trovano in stato di gravidanza, per le neomamme o comunque per i genitori alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli spesso soggetti a disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per la difficoltà nel trovare un parcheggio. Trovare stalli dedicati, i “Parcheggi Rosa”, in prossimità di scuole, asili nido, uffici pubblici, negozi per l’infanzia e di ogni altro sito ritenuto utile alle mamme e alle donne in stato di gravidanza oltre a migliorare la vita di soggetti comunque fragili è sicuramente segno di elevato senso civico di una comunità - ha proseguito Bucchi - Confidiamo che tutto il Consiglio comunale convergerà su questa idea che arriverà sicuramente in aula per la discussione in occasione del prossimo consiglio comunale».