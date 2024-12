VETRALLA - Prosegue il botta e risposta tra l’amministrazione Aquilani e l’opposizione. Stavolta, ad intervenire, è Vetralla Passione Comune, che in una nota corredata da foto, denuncia lo stato di incuria del cimitero, dopo aver affrontato le questione della raccolta differenziata e della palestra. «“Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi, Celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con l’amico estinto, e l’istinto con noi…”. Sarebbe auspicabile che i versi del poeta Foscolo facciano uscire dall’incantato torpore amministrativo il suo discepolo, sindaco Aquilani, e la sua compagine e li riporti alla concretezza delle cose di cui occuparsi», si legge nella nota. «Come si può chiaramente intuire dall’incipit di questo appello, ci riferiamo alla situazione scandalosa in cui versa parte del cimitero comunale dove oramai vige una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica che potrebbe addirittura portare ad una sua chiusura per i continui crolli delle strutture. Lo stato di abbandono documentato dalle foto scattate in questi giorni non è più tollerabile. Chiediamo pertanto che l’attuale maggioranza adotti, immediatamente, qualsiasi iniziativa per la messa in sicurezza della parte di cimitero in evidente stato di degrado anche con iniziative condivise alle quali siamo disponibili a fornire un contributo fattivo», conclude la minoranza.

