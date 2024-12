CIVITAVECCHIA – «Paolo Poletti è la scelta migliore. E non ha alternative. Perché Civitavecchia merita di più». Lista Poletti Sindaco, Forza Italia, Noi Moderati e Uniti per Civitavecchia sostengono con fermezza la candidatura dell’ex generale della Guardia di Finanza in vista delle elezioni.

«Noi del Centro, sappiamo quello che tutti sanno, ma che non vi hanno raccontano tacendo per anni e che, cioè, dopo la chiusura della centrale a carbone, il grande inverno dell’economia cittadina sta arrivando – hanno spiegato – lascerà a terra dal prossimo anno un migliaio di posti di lavoro e altrettante famiglie. Sappiamo quello che tutti sanno, cioè nessun politico, nessun amministratore negli ultimi cinque anni ha affrontato l’argomento preparando una alternativa, perché erano tutti in tutt’altre faccende affaccendati. Noi del Centro vogliamo proprio cambiare strada, pensando che Civitavecchia merita di più». Critiche quindi al centrosinistra e al centrodestra per ricordare che «noi del Centro ovvero Forza Italia, Italia Viva, Azione, Noi Moderati, insieme ad associazioni, società, gruppi, uomini e donne di cultura riformista-moderata abbiamo voluto un candidato nuovo, fuori dai giochi della politica di costoro. E abbiamo scelto – hanno spiegato – è Paolo Poletti, un civitavecchiese di grande qualità che è stato Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Vice direttore dell’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna e prima ancora interna, oggi professore universitario. Per noi del Centro nel momento in cui c’è bisogno di idee, di iniziative nuove e di alte capacità professionali e soprattutto di concretezza Poletti, per anni ai vertici dello Stato – hanno concluso le liste che lo sostengono - è sicuramente il più competente e il candidato che vanta le migliori relazioni, utili in un momento che si preannuncia difficile».