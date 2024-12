CANINO - Con l'iscrizione dell'asparago verde di Canino nel registro delle indicazioni geografiche protette (Igp), la Commissione europea ha riconosciuto l'unicità e l'eccellenza di questo alimento prodotto nella Tuscia che rende orgogliosi i territorio viterbesi e tutta l'Italia del agroalimentare. «Sono estremamente fiero che l'Europa abbia dato il suo via libera perché è certamente un ottimo risultato per tutto il comparto agroalimentare italiano. Con questa iscrizione - prosegue - questo nuovo alimento verrà aggiunto all'elenco degli oltre 1660 prodotti già protetti e per l'Italia e per i territori della Tuscia significa fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione delle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una leva di sviluppo sociale ed economico ma anche un riconoscimento al nostro made in Italy e alla qualità assoluta della nostra agricoltura». Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici della Camera, Francesco Battistoni.

Gli fa eco l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera. «La denominazione Igp richiama l'inscindibile legame tra il prodotto d'eccellenza e la comunità da cui provien. Il rispetto della sostenibilità ambientale è requisito per l'attribuzione di tale certificazione, segnale del connubio tra produzione agricola e tutela del territorio. Per tale risultato desidero ringraziare il Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, nella persona del Ministro Lollobrigida, e l'operato del collega onorevole Battistoni».