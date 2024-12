LADISPOLI - «I pini di Ladispoli stanno morendo». Il Partito democratico torna sull'emergenza ambientale che sta interessando gli alberi del territorio. «Abbiamo più volte sollecitato il sindaco ad applicare quello che le leggi nazionali e le direttive regionali prevedono: fare la profilassi contro i parassiti che stanno portando a morte i pini in Italia e soprattutto nel Lazio. Basterebbe un trattamento semestrale per ogni albero - hanno spiegato dal Partito democratico locale - per un costo di non più di cinquanta euro ognuno. Un Comune che vanta di avere venti milioni di euro depositati in banca e che stanzia ogni anno un milione e trecentomila euro per feste e manifestazioni non dovrebbe avere esitazioni ad intervenire per salvare un patrimonio naturalistico, ambientale, climatico, storico come quello dei filiari dei pini di via Aurelia, via Corrado Melone, via Claudia, via del Castellaccio». Da qui il nuovo grido d'allarme dei dem: «Alcuni alberi appaiono già malati, stanno per morire. Pensate se non ci fossero più i pini nei viali che abbiamo elencato. Pensate al vuoto del paesaggio, pensate al caldo al posto dell' ombra. E la responsabilità è di chi dovrebbe e potrebbe intervenire ma non lo fa»

