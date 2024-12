SANTA MARINELLA - Si è svolta presso lo Sporting Club, l’assemblea degli aderenti del Circolo Forza Italia “Achille Ricci”.

Un appuntamento importante per commemorare l’ex sindaco e noto politico del territorio, che ha cucito la nascita ed il percorso di Forza Italia con quello di Santa Marinella e del Segretario Nazionale del partito Antonio Tajani.

“Una storia che ci appartiene – dice Federico Fattorini membro del coordinamento provinciale di Fi - ed in cui molti dei nostri amici ancora si riconoscono.

Diversi i temi tratti, si è parlato di politica, di valori e di buona amministrazione, anche grazie all’intervento, a tratti toccante, della professoressa Ileana Giacomelli, moglie di Achille Ricci.

È stata una piacevole occasione per fare il punto sulla situazione sul partito, sulla politica locale, sulle elezioni europee e sulle comunali di Civitavecchia, ormai alle porte, grazie anche agli interventi dell’on Fabio Capolei, consigliere regionale di Forza Italia, e del commissario di Civitavecchia Roberto d’Ottavio”. L’invito a partecipare al voto è stato mosso, parlando di obiettivi, anche dalla dottoressa Tiziana Pepe, candidata al Parlamento Europeo presente insieme a Salvatore Ladaga, storico forzista già sindaco di Velletri, il quale conosceva Achille Ricci. Ospite, appartenente alla lista civica I Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, l’assessore alla cultura del Comune di Santa Marinella Gino Vinaccia per una panoramica sull’amministrazione locale. La delegata alla Città della Scienza di Torre Chiaruccia Marilena Curti, di Forza Italia, ha illustrato progetti ed iniziative per la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con un accenno all’importanza del progetto sulla nuova Provincia Porta d’Italia, mentre il dottor Bruno Ricci, ha proposto riflessioni sull’importanza dei movimenti civici, di cui Achille fu precursore, un importante bacino per i partiti per gli appuntamenti elettorali.

Argomentato anche il progetto politico di Civitavecchia, dove l’alleanza centrista di Forza Italia, con Noi Moderati, Italia Viva e forze civiche, partecipa unita a sostegno del candidato sindaco Poletti.

“Un esame politico intrapreso già a Santa Marinella lo scorso anno – ha detto il moderatore - progetto vittorioso, a cui Forza Italia ufficiale non partecipò, mentre il circolo con i suoi componenti contribuì alla creazione e sostenne la vincente lista civica dei Moderati per Santa Marinella e Santa Severa. Dalla sua costituzione nel 2018, questo circolo, ha sostenuto FI insieme ad amici delle forze civiche e continuerà a farlo, riconoscendosi nei principi fondanti di Forza Italia, eredità del Presidente Berlusconi, oggi sotto la saggia guida del Segretario Nazionale Antonio Tajani”.

