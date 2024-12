LADISPOLI - «Nessuno controlla che l'asfalto venga ripristinato, nonostante siano in tanti ad attendere che venga ripristinata la normalità sulle nostre strade». Aumentano le voragini in città. Le stesse che ormai da tempo gli automobilisti sono costretti a scansare, quando ci riescono, con slalom che mettono a rischio la sicurezza loro e degli altri. Pedoni compresi. E ora a puntare il dito contro il mancato intervento degli amministratori locali è anche il circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord "Mahsa Amini". «Una semplice grata attende di essere riposta su via Flavia, mentre le corriere si dilettano in manovre impossibili per evitare il simpatico cono posizionato al centro della carreggiata», scrivono. Irrisolta ancora la situazione anche sul ponte 9 novembre, «dove transitano quotidianamente genitori e studenti in direzione delle scuoloe e della posta». Da una parte l'assenza di manutenzione, dall'altra gli spettacoli promossi dal Comune (come Gianna Nannini a Capodanno piuttosto che il Summer Fest) sono i due ingredienti che sollevano in un attimo la polemica: «Bello pensare che i grandi eventi prosciughino il conto corrente del nostro comune, mentre la città cade a pezzi, solo perché le elezioni sono ancora lontane e non c'è fretta di ricevere consensi - incalzano dal SI - Bello pensare che ci stiamo nuovamente indebitando per milioni di euro per vivere in una città abbandonata, un cantiere sempre aperto che non si riesce a valorizzare neppure nei giorni della sagra».

