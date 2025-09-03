CIVITAVECCHIA – I Giovani Democratici di Civitavecchia scendono in campo a favore della Global Sumud Flotilla, la flotta civile internazionale che porta aiuti umanitari a Gaza, e chiedono al Comune una presa di posizione ufficiale. In una nota, l’organizzazione giovanile del Pd invita sindaco e Consiglio a «approvare un atto di sostegno» e ad aderire alle iniziative del 6 settembre promosse in tutta Italia da associazioni, sindacati e movimenti.

Nella loro dichiarazione, i GD richiamano la recente mozione approvata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale che invita il Governo a «garantire tutela e sostegno» alla Flotilla, definendola «un segnale forte» che chiama le istituzioni «a difendere Pace e Giustizia». Per i giovani dem, Civitavecchia – «città di porto e di mare» – non può «rimanere indifferente»: serve schierarsi «contro la guerra, contro le violazioni del diritto internazionale e a favore dei diritti umani universali».

Il messaggio contiene anche l’appello a sostenere «i concittadini che prendono il mare» per rompere l’assedio e a partecipare alle mobilitazioni del 6 settembre con cinque richieste: «cessate il fuoco, stop alla consegna di armi, liberazione degli ostaggi, fine dell’assedio, apertura immediata di corridoi umanitari».

«Civitavecchia non può restare ai margini di questa battaglia di civiltà. Civitavecchia non può restare in silenzio», scrivono i GD, chiedendo una presa di posizione «chiara» della città. La chiosa è netta: «Oggi più che mai è necessario prendere posizione: stare dalla parte della dignità, dei popoli oppressi e contro il genocidio. Palestina libera!».

