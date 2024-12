VETRALLA - «Che il meccanismo delle elezioni Provinciali sia carente della componente democratica, mancando del voto popolare, è cosa certa. Ma allo stesso tempo vanno rappresentate le istituzioni e le comunità locali in sede, appunto, provinciale. È per questo che l’opposizione del consiglio comunale vetrallese sostiene una candidatura unitaria nella lista Tuscia Democratica, quella della dottoressa Anna Maria Palombi, ex assessora ai servizi sociali». Lo fanno sapere i consiglieri di moniranza dela cittadina. «Una candidatura su cui convergere, che unisce e non divide - spiegano -, con l’obiettivo di mettere un tassello importante a rappresentare Vetralla. Cosa, peraltro, già avvenuta durante l’amministrazione Coppari quando, sempre in occasione delle elezioni provinciali, è stata sostenuto ed eletto per ben due volte un candidato del territorio». L’opposizione, poi, sottolinea: «Discorso diverso nell’ambito della maggioranza Aquilani, dove ben tre candidature (Zelli, Biancucci, Gentili) in altrettanti gruppi e voti, più o meno annunciati, per consiglieri di altri comuni, dimostrano divisione, incoerenza, caos e relativa inutilità di questo progetto politico. Tutto ciò - aggiungono - in un momento in cui il sindaco, con una corposa paternale recitata in consiglio, invita all’unità e alla collaborazione (non si capisce rivolto a chi tuttavia). Non possiamo quindi accettare chi mette gli ordini di partito prima degli interessi del proprio territorio e della propria comunità e per questo invitiamo i consiglieri tutti a sostenere una candidatura utile a rappresentare Vetralla», concludono i consiglieri di minoranza.

