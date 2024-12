BASSANO ROMANO - Il sindaco Emanuele Maggio in visita nei tanti cantieri presenti nel paese. Ad annunciarlo è il primo cittadino stesso, che elenca anche gli interventi in corso.

In svolgimento i lavori di rifacimento della provinciale Bassanese e la ralizzazione degli spogliatoi ed efficientemento energetico della palestra polifunzionale, a cura della Provincia. Poi ci sono i lavori per la realizzazione degli spogliatoi nello stadio comunale ed il rifacimento del plesso scolastico in via Vespucci. «Tutti procedono al meglio - ha fatto sapere Maggi -. A brevissimo ne partiranno altri ancora, il primo riguarderà i lavori di restyling del parco pubblico M.Cenciarini», conclude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA