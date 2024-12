ORTE si trasforma: nasce “Hortae – le vie” la rete d’imprese tra attività economiche su strada.

E’ stata infatti formalizzata l’istituzione della rete commerciale “Hortae – le vie”, un’iniziativa volta a potenziare la competitività e la produttività delle attività economiche su strada locali. Riunendo ben 64 imprese ortane, questo programma di rete ambisce a trasformare radicalmente il panorama commerciale del territorio comunale, infondendo nuova vitalità e innovazione alle sue vie.

Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla regione Lazio, mira a coordinare sinergicamente le attività commerciali e i servizi per generare iniziative capaci di attrarre flussi di persone e potenziare il commercio locale, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile del territorio. Tra le azioni previste figurano attività di digitalizzazione, con l’implementazione di un corso di formazione digitale per i commercianti e la creazione di un sito web e un’app dedicati entrambi alla promozione delle imprese locali; attività promozionali, quali l’organizzazione di eventi che favoriscano la circolazione di persone e l’installazione di una cartellonistica digitale a Caldare per pubblicizzare le attività locali e la città; interventi di arredo urbano, volti a migliorare l’aspetto estetico e funzionale degli spazi cittadini, anche attraverso la creazione di murales che rappresentino la tipicità dei luoghi, come la via del treno e la via dell’acqua. Infine, sono previste iniziative di mobilità sostenibile, come il bike sharing e l’utilizzo di un minibus elettrico per agevolare gli spostamenti nel centro storico, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Per garantire un’efficace implementazione di tali iniziative, sono stati attribuiti dei ruoli chiave. Sergio del Gelsomino è stato nominato presidente della rete, assumendosi la responsabilità di guidare e coordinare le attività. Inoltre, è stato introdotto il ruolo di Manager di rete, figura di coordinamento tecnico, che fin dalla fase progettuale è stato individuato nella figura di Angelo Ciocchetti, direttore dell’agenzia ACe20, la quale ha svolto un ruolo determinante nella redazione del programma di rete inviato dal Comune di Orte alla regione Lazio.

“Hortae – le vie” si presenta quindi non solo come una rete commerciale, ma come un’opportunità di crescita e sviluppo per l’intera comunità ortana. Con un approccio integrato e orientato alla sostenibilità, questa iniziativa si propone di ridefinire il concetto di “shopping experience” e di trasformare Orte in una meta commerciale di rilievo. L’assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche sociali di Orte, Ida Mariastella Fuselli, ha seguito personalmente il progetto informando adeguatamente le attività economiche locali dei benefici derivanti dalla partecipazione al bando ed accoglie con immenso entusiasmo la nascita di questa rete di imprese: «Lo spirito di collaborazione e l’unità di intenti hanno reso possibile dare vita a questa rete commerciale, che rappresenta una splendida occasione per rivitalizzare le nostre attività economiche, particolarmente colpite dagli anni del Covid. “Hortae – le vie” non solo promuoverà l’efficienza economica della nostra città, ma agirà anche da catalizzatore per l’interazione sociale e la coesione comunitaria. Questa iniziativa costituirà la base per creare un ambiente più vivace e dinamico, e per questo desidero ringraziare tutte le imprese commerciali ortane che hanno deciso di prendervi parte e che contribuiranno attivamente alla realizzazione di questo ambizioso progetto».

