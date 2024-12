CIVITAVECCHIA – «Già a maggio avevo chiesto all’assessore competente quale fosse la situazione per le scuole di competenza di Città metropolitana e, in particolare, per il Guglielmotti e mi era stato risposto che era tutto sotto regolare. E invece mi pare che la cosa sia precipitata». Il consigliere metropolitano di FdI Giancarlo Frascarelli interviene così alla luce dei problemi che si sono registrati nei giorni scorsi a seguito delle prime piogge all’istituto di via dell’Immacolata. Gli studenti e le famiglie hanno denunciato infiltrazioni, aula magna allagata e bagni impraticabili.

Giancarlo Frascarelli

Tanto che lo stesso Frascarelli ha nuovamente investito del problema Città metropolitana, chiedendo chiarimenti al vicepresidente Pierluigi Sanna. «Mi spiace che debba sobbarcarsi ogni problema ed ogni segnalazione che arriva dai tantissimi comuni di Città metropolitana – ha aggiunto il consigliere di FdI – e va segnalata soprattutto l’assenza del sindaco metropolitano. Non chiediamo certo al sindaco Gualtieri, visti i suoi impegni, di essere presente tutti i mesi, ma considerati che mancano ancora due anni, una visita a Civitavecchia, per gli studenti, almeno una volta, perdendo mezz’ora per verificare la situazione, credo sia giusto. Non penso sia questa la Città metropolitana di cui vogliamo far parte».

Frascarelli auspica quindi un intervento che sia immediato, concreto e decisivo per rimettere in sicurezza il liceo Guglielmotti e dare così una risposta efficace agli studenti, ai docenti e al personale tutto dell’istituto, oltre che alle famiglie.