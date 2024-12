ACQUAPENDENTE – Attività commerciali sporche. A denunciarlo è il consigliere comunale Alessandro Brenci.

«L’assenza dell’amministrazione si fa sentire ancora una volta - tuona il consigliere di opposizione - Oogni giorno sulle soglie dei negozi staziona uno strato di guano, con i commercianti costretti a pulire il proprio ingresso quotidianamente».

Il consigliere prosegue, nella nota, denunciando un’altro problema correlato.

«Oltre al danno d’immagine per il paese da non sottovalutare quello ancora più grave è il problema sanitario. Sappiamo quante malattie può causare, soprattutto il pulviscolo - aggiunge Brenci - che si forma dal guano essiccato che può essere trasportato dal vento e raggiungere facilmente ognuno di noi in qualsiasi momento, mentre passeggiamo o anche nei luoghi al chiuso che frequentiamo».

Non é possibile continuare così», conclude Brenci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA