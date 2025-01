CIVITAVECCHIA – «Il consigliere Fustaino ha inaugurato l'anno con due iniziative che sicuramente faranno discutere».

A dichiararlo sono i due capigruppo di Lega e Forza Italia Antonio Giammusso e Luca Grossi.

«La prima – spiegano – riguarda la sosta in via Traiana. Il consigliere ha riesumato il vecchio disco orario per i pochi parcheggi bianchi rimasti a disposizione dei residenti che, lo ricordiamo, non possono contare nè su parcheggi a loro dedicati, nè su abbonamenti a tariffazione ridotta, nè su agevolazioni per categorie protette come anziani o neo-mamme. Come se la moltitudine di parcheggi blu già presenti non garantisse il ricambio di parcheggi in favore del commercio locale, Fustaino ha deciso di applicare il disco orario anche ai pochi posti "bianchi" rimasti in una zona cruciale come quella del centro dove il traffico selvaggio esplode e dove la cronica assenza di polizia locale rende invivibile e ingestibile la viabilità. La seconda iniziativa riguarda via D'Azeglio. Nessuno aveva mai modificato il doppio senso di circolazione su quella strada, non per mancanza di iniziativa, ma per il ruolo essenziale che svolge nel consentire il deflusso dall'ospedale verso la parte sud della città. La proposta di Fustaino rischia di sovraccaricare ulteriormente la rotatoria sottostante. Per comprendere l'impatto di questa decisione, basterà provare a portare un bambino a scuola su quella strada alle 8 del mattino. La maggioranza – concludono – dovrebbe riflettere e tornare sui propri passi, ricordandosi di confrontarsi maggiormente se non con l'opposizione e con l'apposita commissione consiliare quanto meno con i cittadini. evitando loro ulteriori difficoltà e provvedimenti calato dall'altro. Insomma qualcuno metta uno STOP a Fustaino».

