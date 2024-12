Giulio Zelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato eletto presidente della commissione Agricoltura e Ambiente. Ieri mattina i componenti della VIII commissione permanente del Consiglio regionale hanno votato all’unanimità dei presenti il nome di Zelli. Imprenditore da sempre impegnato nel settore dell’agricoltura, Zelli svolge dal 2006 il ruolo di amministratore all’interno del Consiglio comunale di Vetralla. Ha ricoperto anche la carica di assessore ai Servizi sociali, Pubblica istruzione e Patrimonio del medesimo Comune. «Ringrazio i colleghi consiglieri e tutto il partito di Fratelli d’Italia per la fiducia riposta nei miei confronti. A partire da oggi – dichiara il neoeletto presidente – lavorerò con dedizione affinché questa sia una commissione efficiente e produttiva, vicina alle istanze dei cittadini laziali e pronta al dialogo tra tutte le parti. Sarà mio impegno collaborare in piena sinergia con gli assessori Giancarlo Righini ed Elena Palazzo per portare i primi provvedimenti in discussione. Sarà inoltre mia premura organizzare quanto prima una serie di incontri con le associazioni di categoria, i rappresentanti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Università Agrarie del Lazio. Sulla scia dell’ottimo lavoro svolto da Fratelli d’Italia alla guida della Regione e, soprattutto, dal ministro Francesco Lollobrigida, ci impegneremo per garantire la tutela di tutto il territorio laziale, focalizzandoci sulle problematiche che affliggono il mondo dell’agricoltura con l’obiettivo di risolverle attraverso interventi mirati. Ovviamente, la priorità sarà quella di sostenere l’imprenditoria del settore, promuovendo l’importanza dell’agricoltura così da sensibilizzare i giovani e farli avvicinare a questo mondo fatto di sacrifici ma ricco di soddisfazioni». «In questa giornata – conclude Zelli – il mio pensiero va alla consigliera Valentina Paterna, che mi ha preceduto alla guida della commissione. Intendo proseguire nel solco da lei tracciato durante la sua presidenza, contraddistinta dall’attenzione alla difesa dell’ambiente e dalla sensibilità verso le istanze dei cittadini e dei produttori. Valentina è un esempio e il suo ricordo è vivo nelle nostre memorie. Intendo ispirarmi a lei e alla sua disponibilità al dialog».