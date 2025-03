CIVITAVECCHIA – Il caso del rinvio delle celebrazioni per Raul Di Gennaro da parte dell’amministrazione comunale è stato ripreso anche dal quotidiano online “Congedati Folgore”. «Il Consiglio comunale di Civitavecchia prende tempo per confermare la data della celebrazione della Mavm, Leone di El Alamein Raul di Gennaro, forse perché non la gradisce», si legge nell’incip dell’articolo che ripercorre poi l’iniziativa di Fratelli d’Italia. «È un peccato non aver potuto finalmente celebrare il 17 marzo, anniversario dell’Unità d’Italia, un eroe e patriota civitavecchiese, come previsto dallo Statuto del Comune, dopo la modifica del 2019, a cui poi non venne dato seguito negli anni successivi, a causa del Covid - ha spiegato il capogruppo Massimiliano Grasso - partendo proprio da Raul di Gennaro, Medaglia d’Argento al Valor Militare». Sarebbe stata un’ulteriore festa nel corso di un consiglio come quello di lunedì, quando è stata consegnata la Quercia d’Oro a Gabriella Sarracco. «È stato disatteso lo Statuto, senza tra l’altro una motivazione concreta - ha concluso Grasso - adesso ci attiveremo per organizzare delle iniziative nelle scuole e celebrare degnamenti i nostri eroi civitavecchiesi».

