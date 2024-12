CIVITAVECCHIA – «Ringrazio Ernesto Tedesco per la grande responsabilità e sensibilità politica dimostrata non solo nei miei confronti, ma soprattutto nell’interesse dell’alleanza di centrodestra, annunciando oggi la sua intenzione di non ricandidarsi a sindaco di Civitavecchia per un secondo mandato». Risponde così il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso ad Ernesto Tedesco, dopo il passo indietro così come chiesto dalla Lega.

«Sono convinto che insieme potremo fare ancora tante cose per la città e riconosco a lui di essersi trovato al vertice dell’amministrazione cittadina in un quinquennio di grandi difficoltà – ha spiegato - a cominciare dalla pandemia con i suoi risvolti. Come ho già detto annunciando la mia candidatura a sindaco, intendo proseguire il cammino con il contributo essenziale della Lega a partire dallo stesso Tedesco, imprimendo all’amministrazione il cambio di passo necessario a raccogliere e vincere le sfide che attendono Civitavecchia, portando a termine i progetti avviati dall’attuale amministrazione e realizzando un nuovo e importante programma di sviluppo della città. Sono certo – ha concluso - che Ernesto continuerà a mettere a disposizione della coalizione il suo contributo e la sua esperienza per il futuro ed il bene di Civitavecchia e della nostra comunità».