CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia torna in piazza a Civitavecchia con una grande iniziativa politica dedicata a due temi fondamentali per il futuro del nostro Paese: Giustizia e Sicurezza. Sabato 6 settembre, dalle 9:30 alle 13, presso Largo Monsignor d’Ardia, il circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, insieme alla Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, promuove un momento di confronto aperto con cittadini, dirigenti, militanti e rappresentanti istituzionali del Partito.

«Un appuntamento che si inserisce nel percorso di Fratelli d’Italia a sostegno delle riforme che l’Italia attende da decenni, per una Nazione finalmente più giusta, sicura, libera e vicina ai bisogni reali delle persone –spiegano dal partito – nel corso dell’evento sarà presentata anche l’Edizione 2025 dell’Enigmistica Tricolore, ormai divenuta una tradizione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».