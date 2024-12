ALLUMIERE - "Mi sono dimesso solo da capogruppo di Fronte civico per Allumiere". Ad esprimersi così il consigliere di maggioranza del Comune di Allumiere, Giovanni Sgamma, il quale interviene per chiarire la sua posizione in seno al consiglio comunale di Allumiere "dopo l'articolo fatto dalla minoranza (gruppo “Insieme per Allumiere” e gruppo PD) dove si parlava delle mie dimissioni da capogruppo del Fronte civico per Allumiere". Il consigliere Giovanni Sgamma poi prosegue: "In molti chiedono a persone a me vicine se le mie dimissioni riguardano anche la carica di consigliere comunale. Mi sembra doveroso nei confronti di quanti mi hanno dato fiducia esprimendo il loro voto a mio favore (Sgamma con le sue 224 preferenze è stato uno dei più votati - ndr) e di tutti i cittadini di Allumiere, chiarire che le dimissioni riguardano solamente la carica di capogruppo del “Fronte civico” mantenendo, però, la carica di consigliere comunale con deleghe alla viabilità, strade rurali, lavori pubblici e infrastrutture".

Sgamma da anni è impegnato politicamente e amministrativamente (sia nell'amministrazione comunale che in quella dell'Agraria) ed è sempre pronto ad accogliere le istanze dei cittadini e ad impegnarsi per dare lori risposte concrete ed è uno che non cerca visibilità, che preferisce fare i fatti che parlare. In questo mese di novembre sono molti gli impegni che Sgamma porterà avanti. "Per quanto riguarda il mio ruolo nell'amministrazione comunale - continua il consigliere Giovanni Sgamma - sarò impegnato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per seguire personalmente il bando “Piccoli comuni" visto che abbiamo presentato un progetto di messa in sicurezza e di rifacimento della strada in località “Maggiorana”, una strada molto importante per il passaggio degli allevatori. Sarò poi impegnato in Regione Lazio presso l'assessorato Infrastrutture e Viabilità per cercare di sistemare definitivamente la frana che interessa via Basoli. Ultimo per ordine di tempo, ma non per importanza, incontrerò il ministro dell’Istruzione Valditara per la messa in sicurezza del plesso delle scuole medie".