CIVITAVECCHIA – «Come si cambia pur di rimanere attaccati a una poltrona». Così Antonio Giammusso, capogruppo della Lega in consiglio comunale, commenta l’approvazione da parte della giunta di centrosinistra-M5S della delibera che dà il via libera all’installazione di sei eco-stazioni informatizzate e automatizzate nei quartieri periferici della città.

«Parliamo di un progetto da oltre 438 mila euro, di cui 300 mila finanziati dalla Regione Lazio, richiesto e avviato dalla precedente amministrazione di centrodestra. La stessa – ha aggiunto – che oggi viene tanto criticata, ma i cui progetti vengono puntualmente adottati da questa giunta. L’aspetto più grottesco? Il Movimento 5 Stelle, oggi in maggioranza con il centrosinistra, fino a pochi mesi fa attaccava duramente questa soluzione, parlando di “un'illusione” e di uno “spreco di risorse pubbliche”. Ora, invece, approvano senza battere ciglio ciò che contestavano sconfessando, per mera convenienza politica, il loro stesso passato. È la dimostrazione – ha concluso Giammusso – dell’incoerenza di chi, pur di restare in maggioranza, è disposto a cambiare idea su tutto».