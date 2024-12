CIVITA CASTELLANA – «Con il riconoscimento del lavoro ceramista tra quelli particolarmente usuranti, si porta a termine un percorso che ci eravamo impegnati a seguire con estrema attenzione. Il distretto della ceramica di Civita Castellana, che abbraccia ben undici comuni, da tempo aveva posto la problematica della silice cristallina, riconosciuta come cancerogena se respirata nei processi di lavorazione. Forza Italia, con un intervento in legge di Bilancio, ha dato una risposta concreta alle tante famiglie ed aziende coinvolte dalla problematica di natura sanitaria». Lo dice il presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri. «Con l’approvazione della Manovra nei prossimi giorni, si potrà finalmente dare dignità a tanti lavoratori consentendo loro un giusto pensionamento anticipato, avviando anche un ricambio generazionale nelle aziende del territorio, che potranno così tornare ad assumere personale. Era un impegno che avevo assunto personalmente durante gli incontri con operatori, amministratori locali e rappresentanti dei sindacati e che oggi possiamo dire di aver mantenuto», conclude Gasparri.