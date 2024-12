CIVITAVECCHIA – Domani, giovedì 23 Maggio alle 17.30, la candidata sindaco civica, Roberta Galletta, presenterà alla città il programma di Governo 2024-2029. «Lo presenteremo in forma articolata e dettagliata – ha spiegato - perché è un programma che è stato scritto in modo partecipato, attento e con cura anche alle piccole cose, ascoltando la nostra città, i suoi concittadini, la sua vocazione, i suoi bisogni, le sue visioni. Per la complessità e l'importanza di questo progetto e soprattutto perché vogliamo contare sulle nostre forze, abbiamo scelto di farci ispirare e guidare da tre figure simboliche, ovvero il titano Atlante, che sostiene sulle sue spalle il Mondo, a testimonianza dello sforzo siamo pronti a sostenere caricando i sulle nostre spalle una città complessa ma bellissima come Civitavecchia, il re Davide, che senza armatura e spada sconfisse Golia con una fionda e un sasso, perché non abbiamo e non vogliamo i giganti economici che in parte comandano la nostra Civitavecchia e perché siamo mossi solo dall'intelligenza e dal coraggio e infine Federico II di Svevia, re dei Romani e poi Imperatore del Sacro Romano Impero, conosciuto come "Stupor mundi" perché grazie alla sua grande curiosità intellettuale, alla sua attività di innovazione legislativa, artistica e culturale e soprattutto alla sua lungimirante visione riuscì a unificare terre e popoli che governò con un'amministrazione efficiente. Noi siamo pronti a governare Civitavecchia – ha concluso Galletta – perché non abbiamo paura di niente e di nessuno».