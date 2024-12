SANTA MARINELLA – Dopo l’attaccodel gruppo cittadino di Forza Italia contro la lista dei Moderati che appoggia la giunta Tidei, arriva la risposta del gruppo di maggioranza. «Come capogruppo della lista Moderati per Santa Marinella e Santa Severa – dice il dottor Alessio Manuelli - e in rappresentanza del consigliere Alessio Rosa, così come di tutto il nostro gruppo, mi sento in dovere di dare risposta ad un tentativo alquanto inopportuno di attaccare e strumentalizzare l’attività di uno dei gruppi civici che nel primo anno di questa amministrazione si è impegnato in un lavoro attento e puntuale a favore della città e dei suoi cittadini. Le critiche mosse dal rappresentante locale di Forza Italia Alex Cosimi, risultano fuori luogo e per di più caratterizzate da inesattezze formali, imprecisioni che ci sembra doveroso sottolineare proprio perché provenienti da un delegato di partito, in questo senso, un addetto ai lavori. Specifico che ad oggi, l’assessore Vinaccia, non ricopre il ruolo di vicesindaco, ma quello di assessore alla cultura e che vicesindaco lo è stato oltre un anno fa. Vedere un assessore e dei rappresentanti di una lista civica passeggiare per le nostre strade e rilevare criticità e problematiche, non mi sembra assolutamente una incoerenza, piuttosto una dimostrazione di serietà nei confronti del proprio ruolo di amministratori e di rappresentanti di quelle persone che poco più di un anno fa hanno scelto di sostenere il nostro progetto e il nostro gruppo. Quindi di cosa dobbiamo indignarci? Di vedere una lista civica fare il proprio lavoro? Che esistano problemi su cui lavorare non è un qualcosa su cui ci nascondiamo e chi ci conosce sa bene che nell’ultimo anno, il sottoscritto, il consigliere Rosa, l’assessore Vinaccia, così come tutti gli esponenti della nostra lista civica, non hanno mai avuto la necessità di indossare maschere né tantomeno si sono esentati dallo scendere in strada per rilevare criticità e problemi da risolvere. In questo contesto invitiamo il delegato Cosimi a fare altrettanto, proprio in virtù del suo essere rappresentante di una forza di opposizione, lasciando da parte le inutili logiche di partito e gli attacchi fini a se stessi».

