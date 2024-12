TUSCIA - In arrivo dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare un fondo di 14milioni per il sostegno alla filiera della frutta a guscio. La misura non solo promuove la salvaguardia delle produzioni di frutta a guscio, ma anche la garanzia di una qualità superiore. «Un segnale del continuo interesse da parte del governo Meloni nel mantenere alta la competitività italiana sul mercato internazionale», hanno detto il presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, il capogruppo FdI in Regione Lazio, Daniele Sabatini e il presidente della commissione Agricoltura e Ambiente alla Pisana, Valentina Paterna. Una decisione che avrà sicuramente un notevole impatto sulla Tuscia «un territorio che vanta numerose eccellenze nel settore», spiegano. «Le produzioni di alta qualità della nostra provincia, esportate in tutto il mondo, saranno ora sostenute da questo fondamentale contributo, permettendo agli agricoltori locali di continuare a crescere».

