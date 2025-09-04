CIVITAVECCHIA – «Cosa sta accadendo alla Frasca?». È la domanda che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giancarlo Frascarelli, rivolge all’amministrazione comunale e in particolare al sindaco Marco Piendibene all’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, esponente di Avs, dopo le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini in merito a un intervento in corso in una delle zone naturalistiche più suggestive e delicate del territorio.

Secondo Frascarelli, negli ultimi giorni la presenza di operai, camion e di un imponente macchinario - una sorta di perforatrice – ha destato curiosità e preoccupazione. «In tanti mi hanno chiesto chiarimenti – spiega – perché nessuno sa con precisione cosa stia accadendo. Si parla di carotaggi, ma senza informazioni ufficiali rimangono solo supposizioni. Per questo chiedo: che tipo di lavori o indagini si stanno svolgendo? Per conto di chi? Chi ha concesso i permessi e con quali finalità?».

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea la delicatezza dell’area interessata, inserita in un monumento naturale e sottoposta a vincoli di tutela. “Parliamo di una delle spiagge più amate dai civitavecchiesi, simbolo di bellezza e di storia, che merita la massima attenzione. Eppure – incalza – l’amministrazione non ha informato la città. È inaccettabile che i cittadini si trovino davanti a lavori così invasivi senza alcuna comunicazione preventiva”.

Frascarelli si rivolge direttamente al sindaco e alla maggioranza di centrosinistra, sottolineando l’incoerenza tra le dichiarazioni di principio sulla salvaguardia ambientale e la mancanza di trasparenza in questa vicenda. «La Frasca – conclude – è un patrimonio collettivo che va tutelato con il coinvolgimento della comunità. Non bastano gli slogan, servono fatti e chiarezza. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta accadendo e con quali prospettive».