CIVITAVECCHIA – Il consigliere di Italia viva in Regione Lazio Marietta Tidei sollecita l’intervento del sindaco Ernesto Tedesco «per riportare buon senso nella gestione di questa vicenda che sta diventando grottesca». Il riferimento è al caso del progetto di riqualificazione della Frasca, alla luce delle ultime interrogazioni e della presa di posizione dell’assessore Dimitri Vitali su un’area, tra l’altro, che proprio la Regione Lazio, ha voluto istituire un Monumento naturale.

«Come lo stesso Assessore ha ribadito più volte, la Frasca ha un posto speciale nel cuore dei civitavecchiesi ed è proprio per questo che chi amministra dovrebbe adoperarsi per rendere quel luogo più bello, più pulito, più sicuro e più fruibile – ha evidenziato il consigliere di Italia Viva – in tanti chiedono che non si perda l’occasione, unica e irripetibile, di riqualificare l’area archeologica e naturalistica della Frasca, con opere finanziate interamente dall’Autorità Portuale, a costo zero per le casse comunali, con un progetto che renderà finalmente valorizzata, pulita e accessibile a tutti l’intera zona, rendendo così il Monumento naturale una vera opportunità, ambientale, turistica, culturale. Spiace che l’assessore Vitali si ostini a trattare la questione con un tono tanto duro, quasi che si trattasse di una sfida personale, non si capisce contro chi. Perché parlare di decisione irremovibile? Non vedo quali potrebbero essere le contrapposizioni con gli altri Enti sulla fruizione futura dell’area. Sono certa che l’amministrazione comunale non avrà problemi a dialogare con la nuova Giunta della Regione Lazio per trovare soluzioni nel merito. Altri comuni –ha concluso Tidei - farebbero a gara per disporre di questa opportunità e davvero non si può rischiare di perdere i fondi e vedere andare in fumo una possibilità di rilancio della città. La delibera propedeutica al successivo avvio dei lavori va approvata quanto prima».