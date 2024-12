CIVITAVECCHIA – Una delegazione di Forza Italia, guidata dal parlamentare del territorio, Alessandro Battilocchio e composta da Luca Grossi, Capogruppo FI a Civitavecchia e Alessandro Tagliani, assessore azzurro a Tolfa, questa mattina si è recata presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

La delegazione ha visitato tutti gli ambienti e avuto incontri con la direttrice, Patrizia Bravetti, con i responsabili dei vari settori, con la Polizia Penitenziaria e con gli altri operatori che lavorano nella struttura.

“Siamo di nuovo qui, come ogni anno. Si tratta di una struttura complessa e articolata, che vive la problematica del sovraffollamento, assai diffusa nel nostro Paese. Stanno andando avanti bene i lavori per gli interventi previsti dal PNRR. Sono però necessari interventi per il potenziamento dell’organico della polizia penitenziaria anche per avviare alcuni progetti integrativi che sono stati impostati negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato stamattina al telefono anche con il Vice Ministro della Giustizia Paolo Sisto. Un ringraziamento particolare alla Direttrice Bravetti, alla Polizia Penitenziaria e agli operatori tutti che sono impegnati ogni giorno per garantire la funzionalità quotidiana di questa struttura, non semplice da gestire” hanno dichiarato Battilocchio, Grossi e Tagliani al termine della visita.

