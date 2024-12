CIVITAVECCHIA – Attualmente non sembrano esserci apparentamenti in vista nel centrodestra.

Si dialoga, con tutti, si rafforzano le fila, si parla con i cittadini. Ma gli accordi ufficiali non sembrano essere in agenda. Ieri, con un post sui social, Forza Italia è tornata sui propri passi, tentando un avvicinamento con la coalizione di centrodestra a sostegno di Massimiliano Grasso.

Sulla pagina Forza Italia Civitavecchia un post-comunicato stampa, che fa seguito a quanto già anticipato nei giorni scorsi dal commissario Roberto D’Ottavio, con gli azzurri che confermano «la disponibilità a un accordo di apparentamento con il resto del centrodestra e con il candidato sindaco Massimiliano Grasso. Alla luce del sole e sulla base di quanto previsto dalle vigenti regole elettorali. La nostra lista - hanno aggiunto - ha conseguito un risultato lusinghiero, frutto del lavoro e del consenso di una squadra di candidati che vuole proseguire compattamente il percorso. Ci auguriamo si arrivi a una sintesi, per dare il massimo in questi giorni finali di campagna elettorale in una sfida non semplice, ma che si può vincere. Insieme».

Appelli che saranno ascoltati? Il tempo per ufficializzare gli apparentamenti sta per scadere.