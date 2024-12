TARQUINIA - «Un punto di riferimento per l'impegno civico e politico nella città»: Forza Italia annuncia così l'imminente apertura della sua sede ufficiale in città, situata presslungo Corso Vittorio Emanuele.

«Rappresenterà un punto di incontro e di confronto non solo per tutti coloro che condividono i valori e gli ideali del nostro partito - spiegano da Forza Italia - ma anche e soprattutto un luogo dove aggregare le personalità civiche della nostra società».

L'evento di apertura vedrà la partecipazione di esponenti provinciali, regionali e nazionali, confermando l'impegno e l'attenzione che la leadership di Forza Italia riserva al territorio locale.

«Sotto la nuova autorevole guida del segretario nazionale Antonio Tajani, del responsabile nazionale dell’organizzazione Francesco Battistoni e del neo coordinatore provinciale Alessandro Romoli - spiegano da Tarquinia - Forza Italia si conferma sempre più come un contenitore attrattivo per chi condivide i valori moderati dell'impegno civico e della partecipazione attiva alla vita politica del Paese».

«L'apertura della nuova sede a Tarquinia - aggiungono - è un segnale tangibile di questo rinnovato dinamismo e impegno. La sede sarà aperta al pubblico in vista di tutte le prossime scadenze elettorali e principalmente per quelle comunali, previste per l'8 e il 9 giugno prossimi, durante le quali Forza Italia si presenterà con una propria lista per contribuire attivamente al dibattito democratico e al progresso della nostra comunità».

«Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare e a contribuire con le proprie idee e energie alla costruzione di questo percorso - concludono da Forza Italia - Per ulteriori informazioni e per essere sempre aggiornati sulle attività della sede e del partito, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali».

