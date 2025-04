CERVETERI – Il congresso cittadino di Forza Italia elegge per acclamazione il nuovo segretario del coordinamento di Cerveteri: Sandro Cascianelli insieme al direttivo comunale. Presenti il segretario provinciale On. Battilocchio e il vice-presidente del consiglio regionale On. Cangemi, insieme ai consiglieri comunali Paolacci e Vecchiotti.

Un congresso che raccoglie quanto di buono fatto sino ad ora, con una idea chiara di futuro, basato su una politica che rimetta al centro dell’agenda i temi urgenti: dallo sviluppo economico, il rilancio del turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Un percorso che guarda lontano, che dovrà necessariamente coinvolgere i cittadini che oggi vivono con frustrazione la mancanza di risposte dell’attuale amministrazione e lo scollamento tra istituzioni e reali necessità del territorio.

Il partito, parte integrante della coalizione di centrodestra, ha tracciato le proprie linee programmatiche in sintonia con le l’azione dei consiglieri comunali: occorrono azioni concrete che riportino l’entusiasmo nella comunità, la voglia di vivere la città valorizzando le tante potenzialità oggi dormienti.

Forza Italia ha la voglia di traguardare obiettivi ambiziosi, fornendo soluzioni serie e concrete alle tante mancanze che la città denota, costringendo spesso i suoi cittadini a cercare altrove opportunità, servizi e progettualità che da troppo tempo aspettano di essere messe in campo.

Il congresso, momento di confronto importante con cittadini e amici di coalizione, ha fornito spunti e approfondimenti che saranno all’attenzione del segretario e del direttivo comunale, guidando l’azione politica in consiglio e nel territorio.

L’impegno e la dedizione del nuovo coordinamento, la volontà di portare un contributo concreto alla città e alle generazioni future rappresentano la cifra distintiva di un partito che vuole costruire un futuro in cui Cerveteri torni ad essere protagonista del litorale, occupando il posto che merita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA