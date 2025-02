La città di Rabat, capitale del Marocco, ha ospitato il Council Meeting dello YEPP (Youth of the European People's Party), il più importante network politico giovanile di centrodestra in Europa. Per la prima volta nella sua storia, l'evento si è svolto al di fuori dei confini europei, segnando un passo significativo nell'apertura al dialogo tra le nuove generazioni dell'Unione Europea e dei Paesi del Mediterraneo.

Il tema centrale dell'incontro, "Connecting European and Mediterranean Perspectives", ha favorito un confronto su questioni cruciali come la transizione energetica, la gestione dei flussi migratori e le opportunità occupazionali per i giovani. Particolarmente rilevante è stato il dialogo con esponenti del Rassemblement National des Indépendants (RNI), principale partito marocchino, tra cui il presidente della Camera dei deputati Rachid Talbi Alami. A rappresentare Forza Italia Giovani all'evento è stata Serena Ceccarelli, Responsabile Organizzazione del Tavolo Esteri FIG e Responsabile Europa FIG Viterbo, che ha sottolineato: "Da questo incontro è emersa la necessità di un impegno comune per promuovere politiche di sicurezza e sviluppo sostenibile nella regione, utilizzando il dialogo come strumento principale. Forza Italia Giovani continuerà a lavorare in questa direzione, promuovendo una politica che metta i giovani al centro delle scelte politiche e che favorisca il dialogo e la collaborazione tra i diversi Paesi, tanto dell'Europa quanto del Mediterraneo."

Soddisfazione è stata espressa anche da Angelo Balletti, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Viterbo: «È per noi un grande orgoglio che l'unica rappresentante di Forza Italia Giovani a questo importante appuntamento internazionale sia una ragazza della Tuscia. La partecipazione di Serena Ceccarelli dimostra come il nostro territorio possa esprimere giovani preparati e motivati, pronti a portare il loro contributo nelle sedi europee. Siamo certi che continuerà a promuovere le politiche giovanili all'interno dello YEPP, portando avanti le istanze dei giovani italiani e favorendo un dialogo costruttivo tra Europa e Mediterraneo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA