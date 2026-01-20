CIVITAVECCHIA – Una delegazione di Forza Italia Civitavecchia ha incontrato oggi il neo consigliere metropolitano e capogruppo di Forza Italia, Massimiliano Marigliani, per mostrargli direttamente alcune delle criticità più gravi che riguardano la Città Metropolitana sul territorio di Civitavecchia.

«Abbiamo incontrato il nuovo consigliere metropolitano e gli abbiamo fatto toccare con mano situazioni che non possono più essere ignorate – ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Italia Luca Grossi – in particolare lo abbiamo accompagnato al cantiere dello Stadio del Nuoto PalaGalli. Successivamente ha potuto confrontarsi direttamente con alcune docenti, che gli hanno illustrato le difficoltà strutturali delle scuole metropolitane presenti in città».

La delegazione ha poi mostrato al consigliere Marigliani la situazione drammatica della viabilità, a partire dalla strada che conduce all’hospice Carlo Chenis, fino al tratto Civitavecchia–Tolfa, dove i semafori ormai fermi e non funzionanti rappresentano un pericolo concreto e quotidiano per tutte le autovetture in transito, in particolare in prossimità della nota voragine che si è aperta sulla carreggiata.

«Parliamo di sicurezza, non di dettagli – ha aggiunto Grossi – qui si rischiano incidenti seri, soprattutto su una strada strategica e molto trafficata. È inaccettabile che infrastrutture così importanti vengano lasciate in queste condizioni».

All’incontro con il consigliere metropolitano Massimiliano Marigliani erano presenti, oltre al consigliere comunale Luca Grossi, anche Deborah Zacchei, Cinzia Napoli, Massimo Boschini e Pamela Pierotti.

Forza Italia Civitavecchia ribadisce la necessità di interventi immediati e concreti da parte della Città Metropolitana: basta sopralluoghi senza seguito, servono atti amministrativi, risorse e tempi certi.