BASSANO IN TEVERINA - Non si ferma il progetto di riqualificazione del borgo medievale di Bassano in Teverina. Anzi accelera: la Direzione cultura e Lazio creativo della Regione ha infatti approvato un nuovo finanziamento da 48mila euro per i lavori di miglioramento dell’accessibilità all’interno della famosa Torre dell’Orologio. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale di Bassano in Teverina è infatti risultato tra i pochi vincitori ammessi al finanziamento dalla Regione Lazio. Con i suoi 54 punti ottenuti, quello bassanese è il secondo migliore progetto presentato in tutto il Lazio. I lavori di miglioramento dell’accessibilità all’interno della Torre dell’Orologio si inseriranno dunque a pieno titolo all’interno dell’ampio e ambizioso programma di riqualificazione del centro storico avviato dall’amministrazione comunale. Un programma, questo, che ha portato Bassano in Teverina ad essere ammesso nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia. L’ottenimento di quest’ultimo finanziamento da 48mila euro è stato possibile grazie al fatto che lo scorso settembre l’amministrazione comunale è riuscita a far ammettere il Comune di Bassano in Teverina alla “rete regionale dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico”. Un grande traguardo, questo, che permette a Bassano in Teverina non solo di essere inserito all’interno dei grandi circuiti turistici pianificati a livello centrale, ma anche di accedere con più facilità e regolarità a finanziamenti da investire sul borgo. «Ancora una volta la Regione Lazio ha trovato il nostro progetto meritevole di finanziamento – ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli -. Il borgo è la nostra risorsa più preziosa, ma lo è anche per la Tuscia perché attira nella nostra provincia turisti da tutta Italia. Investire sul centro storico, significa investire sul futuro di Bassano e della Tuscia. Che, per la sua straordinaria bellezza, merita di essere conosciuta in tutto il mondo». Nel borgo di Bassano in Teverina sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione di un auditorium, di un museo e di un giardino pubblico proprio nei pressi della Torre dell’Orologio.

