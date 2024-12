BAGNOREGIO - «Stamattina la piacevole visita dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera».

Lo annuncia il sindaco Luca Profili, dai suoi account social. «Abbiamo approfittato - spiega - per fare il punto sull’avanzamento progettuale del finanziamento di 3 milioni di euro per Civita, relativi ai fondi Giubileo 2025, ottenuto grazie al lavoro importante dell’onorevole Rotelli stesso e del Governo», conclude Profili. Il sindaco ha poi effettuato un sopralluogo insieme al deputato viterbese al cantiere dove è in corso la storica demolizione della ex cantina didattica.

