CIVITAVECCHIA – Grande soddisfazione da parte del commissario cittadino di Forza Italia, Roberto D’Ottavio, per l'arrivo dei 35 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale, destinati alla realizzazione del progetto nell'ex Italcementi, progetto considerato a suo tempo da D'Ottavio il "Central Park" di Civitavecchia. Il finanziamento è giunto in seguito a una nota del Ministero delle Infrastrutture, presieduto da Matteo Salvini. «È notizia di questi giorni l'arrivo dei fondi necessari alla partenza del progetto – ha spiegato – siamo soddisfatti come partito per aver avviato questo progetto e ringraziamo Salvini per il supporto, frutto della sinergia con il Comune di Civitavecchia e l'amministrazione comunale per aver proseguito i lavori intrapresi. Questa notizia conferma il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio. Siamo fiduciosi che questo progetto avrà un impatto positivo per l'intera comunità».