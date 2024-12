NEPI - Firmato il contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dei parchi comunali. Lo annuncia il sindaco Franco Vita. Giovedì è stato dato il via ai lavori con la preminenza di realizzare l’area per cani all’interno del parcheggio Martiri delle Foibe. «È un impegno elettorale che avevamo assunto e che rispettiamo - spiega Vita -. Dalla Provincia di Viterbo mi comunicano che è stato affidato l’appalto per la costruzione della palestra che sarà destinata agli alunni del nostro liceo. Dopo l’affidamento, da parte del Comune, con la formula del comodato d’uso gratuito, di un nuovissimo ecocardio, per il nostro poliambulatorio oggi (giovedì, ndr), dietro insistenza mia e dell’assessore Ciavatta, sono state ripristinate le 4 ore di cardiologia settimanali che verranno affidate al dottor Bruno Pifferi», sottolinea Vita. Come già noto, inoltre, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne: «È in corso l’asfaltatura di via La Massa , mentre da poco è finito l’intervento della Corta di Ronciglione (via degli Orti)». «Insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Francioni, al responsabile dell’ufficio Giampaolo Cima, e al direttore dei lavori Mariani, ho eseguito un sopralluogo durante il quale non sono state rilevate particolari anomalie», specifica Vita. Poi , il sindaco afferma: «Mi dicono che qualcuno si è lamentato perché non abbiamo asfaltato quei tratti di strada che non erano ammalorati , se l’avessimo fatto avrebbero detto che spendevamo soldi inutili per strade la cui asfaltatura non registra particolari degrado. L’ampiezza della strada è quella tracciata come strada di campagna e non può essere allargata. È strano sono circa 20 anni che non è stato eseguito un intervento significativo come quello fatto ed ora criticano . Comunque siamo sempre disponibili ad ascoltare osservazioni dei cittadini», conclude il sindaco.

