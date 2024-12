A Grotte di Castro finisce l’era Camilli: con uno stacco di circa novanta voti vince Antonio Rizzello. E’ lui il nuovo sindaco del paese.

Il candidato della lista “Grotte Liberamente Cambiare” ha ottenuto 861 voti, contro i 771 del suo avversario Piero Camilli di “Ancora per Grotte”.

Rizzello, conosciuto nella provincia viterbese, per il suo ruolo di avvocato e per aver seguito casi importanti della cronaca locale, ha ringraziato gli elettori per la fiducia riposta in lui, assicuranto di lavorare per il bene del comune, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi e alla valorizzazione del territorio grottano.

