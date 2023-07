ORTE – «Centro storico: cultura e sicurezza finanziamenti persi». Lo sostiene il gruppo di minoranza “Noi con Orte Futura.

«Da tempo rimproveriamo alla maggioranza ed all’assessore di riferimento la mancanza di un’idea di rilancio del centro storico sul piano culturale e turistico. Speravamo che il bilancio fosse finalmente l’occasione per avere risposte. Sono, invece, passati due anni dall’insediamento e ad oggi nulla è dato sapere. Sull’accoglienza dei turisti resta ancora il parcheggio selvaggio nei fine settimana e una grave incuria e sporcizia nel parcheggio coperto. Molte le segnalazioni di schiamazzi notturni ed atti vandalici.

Anche sul piano culturale non vi è una visione d’insieme ed una direzione chiara. È imbarazzante constatare come molti finanziamenti previsti in questi settori questa amministrazione non riesca ad ottenerli, con il risultato che le somme previste vengono dirottate in altre città. E questa incapacità ormai evidente mette la nostra città nella condizione di perdere altre occasioni di crescita. Sarebbe ora di prendere atto del fallimento e per il bene della comunità intera fare il famoso passo indietro», concludono i consiglieri di Noi con Orte Futura.