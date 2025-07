CIVITAVECCHIA – Rifondazione Comunista e Civitavecchia Popolare hanno organizzato la “Festa di Liberazione” che si svolgerà tutte le sere da giovedì 3 a domenica 6 luglio presso il parco della Resistenza. Giovedì alle 18 si parlerà di “Civitavecchia, ambiente, lavoro: la sfida della sostenibilità” con la partecipazione dell’ingegner Angelo Moreno e del dottor Franco Padella autori del progetto “Zephyro” per l’ambientalizzazione del porto, approvato dalla UE. Il giorno successivo si affronterà il tema “Pace e disarmo” con la partecipazione di Paolo Ferrero, dirigente nazionale Prc, ex Ministro del Lavoro. Il 5 luglio “Lavoro e sicurezza sui posti di lavoro” con Antonello Patta, ex responsabile nazionale lavoro Prc e infine il 6 luglio si parlerà di “Sanità regionale” con Giorgio Demurtas, responsabile regionale sanità Prc.