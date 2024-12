SANTA MARINELLA – Oggi, 25 aprile, è giornata dedicata alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La sezione Anpi “Antonio Margioni” di Santa Marinella, invita la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della Festa della Liberazione intitolata “Viva la Repubblica antifascista”, organizzata dalla sezione locale, presso il Parco della Resistenza di Via Saffi, a partire dalle 16. L’Anpi nazionale, in occasione di questo evento, ha lanciato un appello. ”E’ urgente un 25 aprile di Liberazione dalla guerra – si legge in una nota - è necessario il cessate il fuoco ovunque. Per questo, verrà lasciato il microfono aperto, per chi voglia intervenire con brani o riflessioni personali sul tema della pace e sull’attualità dell’antifascismo. La sezione sarà lieta di offrire ai partecipanti il consueto bicchiere di vino rosso con uno spuntino. Nell’occasione sarà possibile iscriversi all’Anpi”.