FIUMICINO - «I fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno nuovamente posto al centro dell’attenzione il tema della violenza contro le donne. Con grande apprezzamento accogliamo le immediate e puntuali modifiche apportate alle norme dai ministri Roccella e Nordio. Come hanno già precisato i rappresentanti del Governo Meloni, nessuna legge, da sola, avrebbe potuto evitare fatti drammatici come quello accaduto alla povera Giulia Tramontano, ma le modifiche apportate dai Ministri possono certamente aiutare a prevenire questo tipo di delitti».

A parlare è Patrizia Fata, consigliera comunale di FdI a Fiumicino, che aggiunge: «La battaglia culturale da condurre e da affiancare alle nuove norme che il Governo ha varato, è fondamentale. Nel nostro piccolo proporremo presto all’amministrazione comunale una serie di iniziative in questo senso da condividere con le scuole e le associazioni del terzo settore del nostro territorio. Per il momento il nostro apprezzamento va all’ennesima ottima iniziativa del Governo Meloni per la rapidità e la concretezza con cui sta affrontando questo importantissimo argomento».