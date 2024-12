CERVETERI - Si dice «felice se dopo tanti anni qualcosa si muove». È il consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci. Argomento: la bonifica della Settevene Palo Nuova dai rifiuti abbandonati. L'esponente di minoranza ripercorre le sue battaglie, dalla mail inviata al Prefetto alle denunce sulla stampa. «Mi fa molto piacere che il sindaco si sia messa subito in moto per dare continuità alla mia "denuncia", e sia riuscita a trovare il modo di parlare con il sindaco Gualtieri per trovare un accordo. Sono felice se il mio intervento ha portato il sindaco a muoversi per trovare una soluzione a un problema che avanti da anni». «Anche dall'opposizione - conclude - possono nascere buone idee, serve però la voglia di collaborare, come in questa circostanza, e gli obiettivi si raggiungono».

