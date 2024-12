«Giovedì 25 luglio, dalle 16.00, nel centro storico di Palombara Sabina, si ritroveranno dirigenti, eletti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia per la tradizionale “Festa della Provincia di Roma- La Destra che vince e governa”, a Palombara Sabina (Viale XXVI Maggio- Centro storico)».

La annuncia il senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione di FdI della provincia di Roma.

«La manifestazione – aggiunge – vedrà la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida. Anche questa edizione sarà l'occasione per celebrare un anno politico significativo, che ha visto FdI protagonista di tante sfide, e per confrontarsi sui progetti per l'Italia».

