CIVITAVECCHIA – «Le prossime elezioni amministrative che si terranno a maggio 2024 vedranno certamente Fratelli d'Italia protagonista ed in prima linea per portare ancora una volta il centrodestra unito a vincere e continuare ad amministrare il comune di Civitavecchia in sinergia con la Regione Lazio guidata dal centrodestra con Francesco Rocca e con il governo della nazione guidato dalla nostra Presidente Giorgia Meloni». Lo ha confermato il coordinatore del circolo Almirante di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori, all’indomani della partecipazione alla festa dei Patrioti a Palombara Sabina. «È stata l'occasione per parlare di Civitavecchia e dell'impegno profuso per il nostro territorio dal circolo "Giorgio Almirante" – ha sottolineato - con il contributo anche dei nostri consiglieri comunali, assessori, dal consigliere metropolitano Frascarelli e dal nostro consigliere regionale Emanuela Mari. Un saluto ed un ringraziamento particolare al senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione provinciale dei circoli, ed all'onorevole Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina, per l'organizzazione di questo splendido evento, una manifestazione divenuta appuntamento tradizionale, giunto alla X edizione, occasione per tanti militanti, quadri di partiti, amministratori locali e parlamentari per incontrarsi, vivere un momento di aggregazione comunitaria e di confronto ed approfondimento, per rilanciare con l'entusiasmo e la passione che da sempre ci animano le battaglie e l'azione politica che sul territorio e ad ogni livello Fratelli d'Italia porta avanti, a partire dai comuni – ha concluso - fino al governo della nazione con il nostro grande presidente Giorgia Meloni».